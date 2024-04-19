Kayseri'ye şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de bu gece ve yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.