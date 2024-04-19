Kayseri'ye şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de bu gece ve yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Kayseri'ye şiddetli fırtına uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de bu gece ve yarın fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri genelinde rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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