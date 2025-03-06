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İsmini dönüştürüldüğü yapıdan alan cami: Han Cami

Kayseri kent merkezinde, Talas Caddesi girişinde, Seyyid Burhanettin Mezarlığının karşısında bulunan Han Camii, 13.yy Selçuklu eserlerinden.

İsmini dönüştürüldüğü yapıdan alan cami: Han Cami

İsminden de anlaşıldığı üzere han oluşundan dolayı han’dan camiye dönüştürülen bir camii. Ne zamana kadar han olarak kullanıldığı, ne zaman camiye dönüştürüldüğü ile ilgili kaynaklar sükut ediyor. Dönüştürüldüğü yıllarda Kayseri’de hana mı, camiye mi daha öncelikli ihtiyaç olduğunun da bir işaretini taşıyor olmalı.

İsmini dönüştürüldüğü yapıdan alan cami: Han Cami

Dıştan görünen heybeti ve azametinin bir o kadarı da zemin seviyesinin altında bulunan Han Caminin kıble bölümünün dışındaki sıralı revakların orta bölümünden hana girilirken, bu giriş kapısı camiye çevrilince mihraba dönüştürülmüş. Şu anda kıble duvarı hariç, diğer üç cepheden de camiye girilebiliyor. Osmanlı’nın son dönemlerinde kısa bir minare ilave edilmiş ve 1958 yılında esaslı bir restorasyondan geçirilmiş.

İsmini dönüştürüldüğü yapıdan alan cami: Han Cami

Caminin içinde ve dışında kullanılan taşların devasa büyüklükteki sert siyah taştan oluşması, ister istemez camiyi şehir surları ile irtibatlı bir hale getiriyor. Şehir dış surlarının Yoğunburç’tan Han Camii istikametinde uzandığı, sur kalıntısı devasa taşların bu camide kullanılmış olabileceğini de akla getiriyor.

İsmini dönüştürüldüğü yapıdan alan cami: Han Cami

Mimari tarzındaki sadelik ve görkem, kapıları ve mihrabı da dahil hiçbir yapı unsurunda süsleme ve desene yönelik hiçbir unsurunun bulunmaması, aynı zamanda Kabe-i Muazzama ile şubelik irtibatını daha da kuvvetlendiriyor.

Kayseri merkezinde hatimle teravih kılınan camilerden biri olan Han Camii’de hatimle teravih geleneği, Cami Kebir ve Hunat’tan öncelere dayanıyor. İç hacim olarak bin metrekareye yakın büyüklükteki Han Camiide, İki rekatta bir selam verilerek kılınan teravihde dört safa yakın cemaat vardı. Kadın cemaat sayısı hiç de az değildi.

Fotoğraf: Safa Kadir Tokay

Haber Merkezi

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