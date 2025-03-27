Kayserigaz da tarihe karıştı

Kayseri'de doğalgaz dönüşüm sürecinin başında hizmet yürüten HSV doğalgaz, Kayserigaz'a devredilmişti. Şimdi de Kayserigaz da başka bir şirkete satıldı. İşte ayrıntılar...

Kayserigaz da tarihe karıştı

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye grup şirketleri olan Kayserigaz'ı satın almak için yürütülen sözleşme imzalandı. Gerçekleştirilen işlemlerle birlikte,  Kayserigaz, Aksa Doğalgaz çatısı altında hizmet vermeye devam edecek.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, şirketin kazanımlarında Kazancı Holding’in uzun yıllara dayanan bilgi ve deneyiminden faydalanarak ilerlediklerini vurguladı. Arslan, doğal gazı abonelerine kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırırken ülkenin gelişimine katkı sağladıklarını, sürdürülebilir yaşamın desteklenmesine yönelik taahhütlerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

2015 yılında belirledikleri 2025 hedeflerini erken aştıklarını kaydeden Arslan, “2030 yılı için yeni ve güçlü hedeflerle ilerliyoruz. Sürdürülebilir büyüme stratejimizle birlikte, Bursagaz ve Kayserigaz’ın sinerjisi sayesinde Aksa Doğalgaz olarak yeni başarılar elde edeceğimize inanıyorum” dedi. Şirketin büyüyen operasyon ağı ile geleceği şekillendirmeye devam edeceği vurgulandı.

Haber Merkezi

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