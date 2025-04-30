Başkan Şahin: 'Bu bayram işçinin bayramı falan değil kimse kimseyi kandırmasın'

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle TÜM-İŞ Konfedarasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklamasında bulundu. Mahmut Şahin, “Yarın bir kısım diyecek ki biz Taksim'e çıkacağız. Taksim Meydanı'nda kutlayacağız. Doğal olarak siyaset de hayır çıkartmayacağız. Bir aydır başladı bu kavga. Taksim Meydanı'na çıkacağız, çıkartmayacağız. Bu kavga, gürültü arasında işçi hakları güme gidiyor ve kayboluyor. Şimdi ben de bunu temsilen Kayseri'nin Meydanı'na geldim, çıktım meydandayım şu anda. Peki ne değişecek ben bu meydanda olunca ne değişecek? İşçi adına ne kazandık. Yıllardır bu ülkede 1 Mayıs kutlanıyor meydana çıkmak işçiye ne kazandırdı? Yada diğer kesim işçiyi dolgu malzemesi yapıp, işten aldığı aidat ile konserler düzenleyip, halaylar çektirip, otobüslerle işçileri taşıyıp, işçinin bir gün dinlenme hakkı varsa onu da elinden alıp, bir dürüm ve ayranla 1 Mayıs kutlayacaklar. Ne olacak sonuçta. Yani bu bayram işçinin bayramı falan değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu ülkede bayram kutlamayı kim kaybetmiş de işçiye bayram kutlatacağız. Eğer bunun gerçekten bayram olmasını istiyorsak, buradan bir kazanç elde etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“BU ZULMÜ BİTİRİN DE BAYRAM OLARAK KUTLAYALIM”

İşçilerin işveren tarafından ‘kod’ ile işten çıkartıldığını belirten Şahin, “Türkiye'de şu anda ağlayan işçiler var, işten atılan işçiler var, hala bakın yargısız infaz yapılıp işverenin bir işçiyi çıkarttım seni diye bir kod vererek çıkartması. Yanlışı var ya zulmü var. İşçi bir kodla çıkartılıyor tazminatını alamıyor, iş bulamıyor ve bunu kaldırmak için işçi mahkemeye gidiyor. İşveren değil işçi mahkemeye gidiyor. İşverene kimse sormuyor bu ülkede. Sen buna bu kodu niye verdin? Elinde bir belgen var mı? Bir delinin var mı? Bir yargı kararın, polis tutanağın var mı? Yok ben verdim, işçi kaldırsın. İşçi bu kodu bilmiyor bile nasıl kaldıracak. İş aramaktan vazgeçip avukat tutup dava peşinde mi koşacak işçi. Bu zulmü bitirin de bayram olarak kutlayalım” diye konuştu.

“İŞ GÜVENCESİ OLMAYAN BİR MEMLEKETTE YARIN 1 MAYIS KUTLAMAYA UTANMAYAN SENDİKACILAR VAR”

Kadroya geçmeyi bekleyen işçiler olduğunu söyleyen Şahin, “Devlette kadro bekleyenler var. 1 milyon işçiyi kadro aldık dediler. 70 bin yemekhane çalışanını, bilgi işlem çalışanlarını kadroya almadılar. Bunları alalım, tamam bayram yapalım. Ya da belediyelerde çalışan işçilere kadro verdik dediler açıkça yalan söylediler. Belediyedeki işçiler bir şirketten başka bir şirkete transfer edildi adına kadro denildi. Hala belediyedeki bir yetkilinin iki dudağının arasında, çık dedi mi çıkıyor. Bu nasıl iş garantisi, daha iş güvencesi olmayan bir memlekette yarın 1 Mayıs kutlamaya utanmayan sendikacılar var. İşçinin parasıyla kutlayacak işçiye bir dürüm ve ayran verecekler. Tamam sen bugün bayramı kutladın diyecekler. Yarın eğer bir bayramsa arkadaşlar, bu bayram işçinin bayramı falan değil. Bu bayram işçinin aidatları ile milyonluk, milyarlık hale gelen sendikacıların bayramıdır, onlar kutlasınlar. İşçiyi de burada dolgu malzemesi yapmasınlar. Yarın göreceğiz işçiyi alkışlatacaklar kendilerini. Sahtekar sarı sendikalar. Bu sendikalar işçi haklarını yiyen sendikalardır ve bunlar olduğu sürece Türkiye'de işçi bayramı falan olmaz 1 Mayıs'ı kutlamayı bırakın. 1 Mayıs'ı bir anma töreni olarak devam ettirin ama asla bayram olarak kutlamayın” şeklinde konuştu.

“TAM 8 AY OLMUŞ HALA SÖZLEŞME İMZALAMAMIŞSINIZ”

Sözlerinin sonunda işçilerin sözleşme beklediğine değinen Şahin, “Bütün işçilerin beklediği bir sözleşme var. Bu sözleşmeyle birlikte birtakım haklar alacaklar. Geçen seneki enflasyon farkını bekliyorlar. Fakat hala sırf başka sendikaya geçilmesin diye bize üye olmasınlar diye 5 aydır 4 aydır sözleşme imzalamaya sendikacılar var. Ne yapıyorsunuz 4 aydır? 4 ay önce yetki almışsınız. Tam 8 ay olmuş hala sözleşme imzalamamışsınız. Beceriksiz, kifayetsiz adamlar. Ama 10 milyonluk 20 milyonluk arabaya binmesini biliyorlar. Bakanlarla, Cumhurbaşkanı ile poz vermeyi biliyorlar. İşçinin hakkını aramaya gelince patronun yanında duruyorlar. Adı üzerinde sarı sendika. Biz hükümetin sendikasıyız lafını da utanmadan edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.