Kayserili okçulardan iki madalya

Antalya’da düzenlenen 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası Yarışması’nda mücadele eden Kayserili sporcular bir gümüş bir bronz madalya aldı.

2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası Yarışmaları 11-12 Mart tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. Yarışmalara katılan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları bir gümüş, bir de bronz madalya kazandı. 2024 Para Okçuluk Federasyon Kupası Yarışması’nda mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Kenan Babaoğlu Makaralı Yay Erkek Açık Kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Şehit Kemikkıran ise Makaralı Yay Erkek W1 Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. .

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç sporcuları ve antrenörleri Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.