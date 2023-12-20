Kayserili sporcu, Gaziantep maratonunda birinci oldu

Gaziantep’te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu’nda mücadele eden Kayserili sporcu Ersin Tekal, 21K koşusunda 1.05’lik zaman ile şampiyon oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı ve Gaziantep Valiliği koordinasyonunda bu yıl 5’nci kez düzenlediği 21 Kilometre Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu’nda Kayserili sporcu ErsinTekal, 21 K koşusunda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yıl 5. kez düzenlenen maratona bin 300 sporcu katıldı. Kayserili sporcu Ersin Tekal, altın madalyanın yanı sıra 18bin TL para ödülünün de sahibi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcu ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.