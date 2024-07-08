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Kayserili sporcular Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek

Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlenecek olan Okçuluk 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda Kayseri'den 3 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Kayserili sporcular Romanya'da Türkiye'yi temsil edecek
Kayseri GündemEditör

Romanya’nın Ploieşti şehrinde düzenlenecek olan Okçuluk 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda Kayseri’den 3 sporcu Türkiye’yi temsil edecek.

Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü’nden üç okçu bugün Romanya’nın Ploieşt şehrinde başlayacak olan Okçuluk 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda mücadele edecek. 08-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Ploieşti şehrinde düzenlenecek olan Okçuluk 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonasında Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Fatma Maraşlı ve Kutay Tek ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yunus Emre Arslan mücadele edecek.

Şampiyonada ayrıca yine Kayseri bölesinden Emre Çömez’de Milli Takım antrenörü olarak katılacak.

İHA
Kayseri Gündem

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