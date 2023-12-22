Kayserili TOHM sporcularından Türkiye rekoru
Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışanKayseri TOHM sporcuları, 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7:15.42 dereceleri ile Türkiye rekoru kırdılar.
- 22.12.2023 13:09
- Güncelleme: 22.12.2023 13:09
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Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası’nda yarışanKayseri TOHM sporcuları, 4x200 metre serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7:15.42 dereceleri ile Türkiye rekoru kırdılar.
Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası’nda yarışanKayserili yüzücüler, elde ettikleri başarı ile dikkat çekti. Kayseri TOHM Yüzme sporcuları Ahmet Burak Işık ve Muhammed Yusuf Özden, Türkiye Kısa Kulvar şampiyonasında 4x200m serbest bayrak yarışında yüzdükleri 7:15.42 dereceleriyle 17/18 yaş yeni Türkiye rekorunun sahipleri oldu.
İHA
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