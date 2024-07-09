Kayserililer bu kampa akın ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı'nda 'Doğa Seni Çağırıyor' sloganıyla düzenlen doğa kampı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaz boyu devam edecek doğa kampının ilkine 210 kişi katılırken, ebeveynler, çocukları ile eğlenip, doğanın keyfini çıkarttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından Sarımsaklı Barajı’nda ’Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlen doğa kampı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Yaz boyu devam edecek doğa kampının ilkine 210 kişi katılırken, ebeveynler, çocukları ile eğlenip, doğanın keyfini çıkarttı.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla düzenlenen ve geleneksel hale gelen doğa kampına Kayserililer yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan doğa kampına 210 kişi katıldı. 2 gün süren doğa kampında, birinci gün canlı müzik, çocuk sineması, karaoke, tabu, bilgi yarışması gibi sahne oyunlarının yanı sıra gece çorbası veriliyor. Etkinliğin ikinci günü ise doğa yürüyüşü, sabah sporu, kahvaltı ile kamp sona eriyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören doğa kampında aileler, çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra birbirinden farklı etkinliklere katılıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen kampta, aileler çocuklarıyla birlikte survivor parkuru, voleybol, okçuluk gibi oyun alanları, sabah sporu, kamp ateşi, canlı müzik, yarışmalar ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkardı. Kayserililer, ayrıca hafta sonu oynanan Türkiye A Milli Takımın EURO 2024’te Hollanda ile karşılaştığı çeyrek final maçını da Doğa Kampı’nda izleme fırsatı buldu. Kayserililer şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe böylesi anlamlı bir etkinliği düzenleyen başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Öte yandan 13-14 Temmuz günlerinde gerçekleşecek olan Doğa Kampı kayıtları devam ediyor. Kayıtlar yalnızca Fizyospor Merkezi’nden yapılırken, 0352 222 87 50, 0549 695 00 38 ve 0549 696 00 38 nolu telefonlardan detaylı bilgi alınabiliyor.

Kayserilileri, Sarımsaklı Barajı Kamp Alanı’nda birbirinden farklı oyun alanları, sabah ve akşam sporu, doğa yürüyüşü ve birçok etkinlikle doğanın keyfini doyasıya çıkaracağı bir kamp bekliyor.