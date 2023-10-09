Kayserispor 3 maçta 1 puan aldı

Kayserispor ligde oynadığı son 3 maçında 1 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Transfer yasağının açıldığı günden bu yana daha iyiye gitmesi beklenen Kayserispor, galibiyete hasret kaldı. Son olarak sahasında oynadığı Gaziantep maçını kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında 3 puanı bir arada göremedi. Beşiktaş mağlubiyeti, Başakşehir beraberliği sonrasında Ankaragücü ile oynadığı maçı kaybeden sarı kırmızılılar, 8 hafta sonrasında 10 puanda kaldı. Sakatlığı süren Cardoso, yeni sakatlıktan çıkan Kemen, Ali Karimi ve Hosesini’nin formsuzluğu gözle görülürken Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirip galibiyetlere başlamak istediklerini söyledi.