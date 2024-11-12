Kayserispor 5 maçtır yenilmiyor

Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 9 puan çıkardı.

Kayserispor 5 maçtır yenilmiyor
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta hiç yenilmedi. Sarı Kırmızılılar, bu maçlarda 9 puan çıkardı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 5 maçtır yenilmiyor. Teknik Sorumlu Burak Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan Kayserispor, 9 puan çıkardı. Başakşehir FK, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarını da kazanmayı bildi. 5 maçta 9 puan toplayarak 12 puana erişen sarı kırmızılılar, kümede kalma adına önemli bir adım atmış oldu.

İHA
Kayseri Gündem

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