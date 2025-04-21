Kayserispor'a coşkulu karşılama

Kayserispor kafilesi, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından İstanbul dönüşü havalimanında coşkuyla karşılandı.

Kayserispor'a coşkulu karşılama

Kayserispor, Süper Ligin 32’nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. İki kez öne geçen Kayserispor 3-2 geriye düştüğü maçın uzatma dakikalarında Talha ile bulduğu golle skoru 3-3’e getirdi. 

Müsabaka 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ardından havayolu ile 00.45 sıralarında Kayseri’ye gelen sarı kırmızılı futbolcular havalimanı çıkışında meşale ve tezahüratlerle karşılandı. Futbolcuları çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolcular yoğunluk nedeniyle takım otobüsüne binmekte zorlandı.  Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı taraftarlara 3’lü çektirdi. Futbolcuları taşıyan otobüs daha sonra kulüp konvoy eşliğinde tesislerine hareket etti.

Haber Merkezi

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