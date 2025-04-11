Kayserispor'a para, Gökhan ve Onurcan'a 1'er maç ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Ligin 31’inci haftasında oynanan maçların ardından Disiplin Kurulu’na sevklerin sonuçları açıklandı. Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 04.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201, 202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Onurcan Piri’nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29.250. TL para ceza ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Gökhan Sazdağı’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulaması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” açıklandı.