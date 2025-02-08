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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Kayserispor düşmez

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 'Görüyorsunuz şehirde bir bayram havası var. Bunu sağlayan yegane değerimiz Kayserispor. Taraftarımızın dediği gibi 'Enflasyon düşer her şey düşer Kayserispor düşmez''' dedi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Kayserispor düşmez

Kayserispor, Süper Lig'in 23'nci haftasında evinde Konyaspor’u konuk etti. Sarı kırmızılıların 3-2’lik sonuçla yendiği maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Uzun süre sonra gelen galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Özellikle taraftara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz. Güzel ve çok değerli bir 3 puan oldu. Biz kötü bir takım değiliz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece de bu oyunumuz devam eder. Kayserispor çok değerli. Görüyorsunuz şehirde bir bayram havası var. Bunu sağlayan yegane değerimiz Kayserispor. Şehrimiz gerektiği kadar da sahip çıkıyor. Umarım Eyüpspor maçından da 3 puanla döneriz. Taraftarımızın dediği gibi ‘Enflasyon düşer her şey düşer Kayserispor düşmez” diye konuştu.

Haber Merkezi

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