Kayserispor- Konyaspor: 3-2

Kayserispor, Süper Ligin 23’üncü haftasında kendi evinde oynadığı maçta 3-2’lik skorla Konyaspor’u mağlup etti. Mücadelenin 86’ncı dakikasında Keyta’nın golü VAR’dan döndü. 3-3 olan skor yeniden 3-2 olarak mücadele Kayserispor’un üstünlüğü ile sonlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Dk. 14 Kayserispor öne geçti. Ev sahibinin geliştirdiği hızlı hücumda orta yuvarlağı topla geçen Baurabia hemen önünde olan Nazon’a pasını verdi. Nazon rakip yarı alanının ortalarını geçtikten sonra sağ ayağının üstüyle çok uzaklardan vuruşunu yaptı. Sol üst köşeye doğru giden top, Slowik’i geçip ağlarla buluştu. 1-0

GOL… Dk 21 Cardoso attı, fark 2’ye çıktı. Kayserispor’da Kartal orta alanda kazandığı topla takımını kontratağa kaldırdı. Kartal’dan pası alan Bourabia sol kanatta olan Mane’yi gördü. Mane pasını Cardoso’ya pasını verdi. Cardoso eğilerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL… Dk. 45+1 Aleksic attı, Konyaspor farkı 1’e indirdi. Serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme ceza alanının sonuna doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Adil kafayla topu penaltı noktasına doğu çevirdi. Demarke pozisyonda olan Jevtovic hiç beklemeden kafayla topu kale alanının önünde olan Aleksic’i gördü. Aleksic havadan gelen topa sol ayağıyla yaptığı vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL… Dk. 55 Nazon duble yaptı. Kayserispor farkı yeniden 2’ye çıkardı. Kayserispor kontratağında Baurabia’nın sol kanada gönderdiği pasa Cardoso koşu yaptı. Süratle topu taşıyan Cardoso ceza alanına sol çaprazdan girip merkezde olan Nazon’a pasını verdi. Penaltı noktasının önünde olan Nazon sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

GOL… Dk. 69 Kramer attı, Konyaspor farkı yeniden 1’e indirdi. Konuk ekipte Oğulcan’ın sağ kanattan yaptığı ortada Kramer kafayla topu indirdi. Savunmanın karşıladığı top ceza sahası yayı içinde olan Kramer’e geri geldi. Kramer’in sağ ayağıyla topun gelişine yaptığı yerden vuruşta top sol alt köşeden ağlarla buluştu. 3-2



MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan, Kolovetsios, Arif(Dk. 46 Atamah), Hasan Ali, Ali Karimi (Dk. 85 Hosseini), Kartal Kayra, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz) Bourabia(Dk. 77 Ackah), Mane(Dk. 77 Ramazan), Nazon

KONYASPOR: Slowik – Boranijasevic(Dk. 46 Prip), Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic(Dk. 61 Boateng), Tunahan(Dk. 61 Umut), Oğulcan(Dk. 83 Keyta), Aleksic, Yusuf(Dk. 61 Ndao), Kramer

GOLLER: Dk. 14 Nazon, Dk. 21 Cardoso, Dk. 55 Nazon (Kayserispor) Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer(Konyaspor)

SARI KART: Cardoso,Hasan Ali, Arif(Kayserispor), Tunahan, Adil, Boranijasevic(Konyaspor)

KIRMIZI KART: Boateng (Konyaspor)