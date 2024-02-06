Süper Ligin 25’nci haftasında oynanacak olan Kayserispor - Beşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Kulüpten yapılan açıklamada, “ Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 Sezonu 25’inci haftasında 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. Kayseri il Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 24 saat dahil tüm ev sahibi ve misafir takım biletleri ile 2023/2024 sezonu Kayserispor kombineleri transfere kapalı olacaktır. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 90 gün içersinde Beşiktaş logolu Passolig kartını iptal eden kişiler ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklardır.

Ev Sahibi takım biletleri, Beşiktaş logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecektir. Beşiktaş logolu kartlar sadece misafir takım tribünden bilet satın alabileceklerdir” açıklamasında bulunuldu. Açıklanan bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;

Batı Balkon: Bin 500 TL,

Batı Alt: Bin 250 TL,

Batı Üst: Bin TL,

Doğu Alt: 900 TL,

Doğu Üst: 750 TL,

Kuzey Üst: 650 TL,

Güney Alt: 650 TL,

Misafir Tribünü: 845 TL.