Yaralı pelikan tedavi altında

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinde yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

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  • 21.11.2023 15:24
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:24
Yaralı pelikan tedavi altında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinde yaralı halde bulunan pelikan tedavi altına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Seyrani Mahallesi’nde bir vatandaşın evinin bahçesinde yaralı halde bulunan pelikan gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sırtında yer alan yarası nedeniyle uçma güçlüğü çeken pelikan ekiplerce teslim alındıktan sonra gerekli tedavi ve bakımı için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime teslim edildi.

Pelikanın gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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