Kayserispor'da Shukurov ile yolları ayrıldı
Kayserispor'da kadrosunda yer alan Özbek futbolcu Otabek Shukurov ile yollar ayrıldı.
Sezona transfer yasağı ile başlayan Kayserispor’da lig öncesi sözleşmesi biten futbolcularla yeniden anlaşılmıştı. Sarı kırmızılılar geçen sezon devre arasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Özbekistan Milli Takım futbolcularından Otabek Shukurov ile yollarını ayırdı. Kayserispor’da forma şansı bulamayan Shukurov milli takım kampı için giderken takımdan tamamen ayrıldı. Bu sezon oynanan 2 maçta da forma şansı bulamayan Shukurov geçen sezon 12 maçta forma giydi. Kayserispor’un Shukurov ile yolların ayırdığını yarın açıklaması bekleniyor.