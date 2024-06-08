Kayserispor'da yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Kayserispor kulübü, 2024-2025 futbol sezonunda geçerli olacak kombine kartların fiyatlarını belirledi. Öncelik, kombine sahibi olanlara ve bayanlara olacak.

Kayserispor’da kombine kartların fiyatları belli oldu. Kombine kartların satış yöntemi ve tarihleri açıklandı. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kayserispor’un 2024-2025 futbol sezonunda geçerli olacak kombine kartları 2 bin 250 TL ile 9 bin 500 TL arasında değişiyor. Öncelikli satış geçen sezon kombine kartları olan taraftarlara sağlanacak. Kombineler bugünden itibaren satışa sunulurken, 12 Haziran’dan itibaren genel satış gerçekleştirilecek.

Kayserispor’da kombine kartların fiyatları şu şekilde:

Güney Alt tribün (tüm blok): 2.250 TL

Doğu Üst tribün (J-K-L blok): 3.250 TL

Doğu Alt tribün (A-B-F-G blok): 3.750 TL

Doğu Alt tribün (C-E blok): 5.550 TL

Doğu Alt tribün (D blok): 6.500 TL

Batı Alt tribün (B-F blok): 6.000 TL

Batı Alt tribün (C blok): 6.250 TL

Batı Alt tribün (D blok): 7.500 TL

Batı Balkon tribün (B-F blok): 7.500 TL

Batı Balkon tribün (C-E blok): 9.500 TL