Kayserispor-Gaziantep maçı bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuluyor.
Süper Lig’de Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanacak maçın bilet fiyatları belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, bugün satışa sunuluyor.
Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor Kulübü tarafından belirlenen bilet fiyatları, 150 TL ile 750 TL arasında değişiyor. Passolig aracılığıyla bugün satışa çıkacak olan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:
Güney Alt tribün bileti: 150 TL
Kuzey Üst tribün bileti: 150 TL
Kuzey Alt Tribün bileti: 150 TL
Doğu Üst tribün bileti: 400 TL
Doğu Alt tribün bileti: 500 TL
Batı Alt tribün bileti: 600 TL
Batı Balkon tribün bileti: 750 TL
Misafir tribün bileti: 195 TL