Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı

Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi’nde faaliyet gösteren M.T. ve M.Y. isimli kişilerin işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, kaçak alkol üretildiği ve bu ürünlerin temizlik malzemesi etiketiyle satışa sunulduğu belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile müşterek yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu tesiste Adana ilinden temin edilen sanayi tipi etil alkolün işlenerek kaçak alkol yapımında kullanıldığı tespit edildi. İşletmede bu faaliyet için herhangi bir ruhsatın bulunmadığı da ortaya çıktı.

İzinsiz faaliyette bulunduğu belirlenen işletmeye, Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla baskın yapıldı. Yapılan aramada, 8 tank içerisinde yaklaşık 20 bin litre olduğu değerlendirilen etil alkol, yüzey temizlik malzemesi etiketleri ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen malzemelerden numuneler alarak inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda işletmedeki tüm tanklar mühürlenip yediemine teslim edildi.