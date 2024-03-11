Kayserispor ilk kez kırmızı kart gördü

Kayserispor, 2023-2024 sezonunda ilk kez kırmızı kart cezası aldı. Sarı kırmızılı takımda ilk kırmızı kartı gören isim Arif Kocaman oldu.

Kayserispor ilk kez kırmızı kart gördü
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, 2023-2024 sezonunda ilk kez kırmızı kart cezası aldı. Sarı kırmızılı takımda ilk kırmızı kartı gören isim Arif Kocaman oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da 2023-2024 sezonunda ilk kez bir futbolcu kırmızı kart gördü. Geride kalan 29. haftada 65 sarı kart gören sarı kırmızı takımda sadece Arif Kocaman, kırmızı kart gördü.

Ligin 29. haftasında Kayseri’de oynanan Hatayspor maçında Arif Kocaman kırmızı kart gören isim oldu. Maçın 76. dakikasında hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Arif Kocaman, bu sezon Kayserispor’da ilk kırmızı kart gören futbolcu oldu. Arif Kocaman, ligin 30. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İHA
Kayseri Gündem

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