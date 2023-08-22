Kayserispor - Samsunspor maç bileti bugün satışa çıkacak

 Süper Ligin üçüncü haftasında oynanacak olan Kayserispor - Samsunspor maç bileti bugün saat 11.00'de satışa çıkacak.

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  • 22.08.2023 10:38
  • Güncelleme: 22.08.2023 10:38
Kayserispor - Samsunspor maç bileti bugün satışa çıkacak

Lige iç sahada Galatasaray maçı işe başlayan Kayserispor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşmıştı. İki maçtan da 1’er puanla ayrılan Kayseri ekibi pazar günü Samsunspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. 
Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 Sezonu 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Samsunspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak” ifadeleri kullanıldı.
Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: 
Güney Alt Tüm Bloklar: 100 TL
Kuzey Üst Tüm Bloklar :100 TL
Doğu Üst Tüm Bloklar: 200 TL
Doğu Alt Tüm Bloklar: 250 TL
Batı Alt Tüm Bloklar: 400 TL
Batı Balkon Tüm Bloklar: 500 TL
Misafir Tüm Bloklar: 130 TL

1ha

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