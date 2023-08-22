Kayserispor - Samsunspor maç bileti bugün satışa çıkacak

Lige iç sahada Galatasaray maçı işe başlayan Kayserispor geçen hafta deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşmıştı. İki maçtan da 1’er puanla ayrılan Kayseri ekibi pazar günü Samsunspor’u konuk edecek. Bu karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Süper Lig 2023-2024 Sezonu 3. haftasında 27 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Samsunspor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak” ifadeleri kullanıldı.

Kayserispor – Samsunspor maçının bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Güney Alt Tüm Bloklar: 100 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar :100 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 200 TL

Doğu Alt Tüm Bloklar: 250 TL

Batı Alt Tüm Bloklar: 400 TL

Batı Balkon Tüm Bloklar: 500 TL

Misafir Tüm Bloklar: 130 TL