Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti

Sezona Burak Yılmaz ile başlayan ancak bekleneni veremeyince yollarını ayıran Kayserispor, daha sonra bu göreve Sinan Kaloğlu’nu getirdi. Sinan Kaloğlu ile de ateş hattından çıkamayan sarı kırmızılılarda Ali Çamlı’nın başkanlığı bırakmasının ardından bayrağı devralan Nurettin Açıkalın’ın transfer ettiği Borsa Hersekli tecrübeli teknik direktör kısa sürede etkisini gösterdi. Kayseri ekibi Sergej Jakirovic’in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Kayserispor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sergej Jakirovic ile 14 puan toplayan Kayserispor ligde kalma için umutlarını artırdı.