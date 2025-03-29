Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic geldikten sonra yakaladığı çıkış Hatayspor karşısında alınan galibiyet ile devam etti.

Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti

Sezona Burak Yılmaz ile başlayan ancak bekleneni veremeyince yollarını ayıran Kayserispor, daha sonra bu göreve Sinan Kaloğlu’nu getirdi. Sinan Kaloğlu ile de ateş hattından çıkamayan sarı kırmızılılarda Ali Çamlı’nın başkanlığı bırakmasının ardından bayrağı devralan Nurettin Açıkalın’ın transfer ettiği Borsa Hersekli tecrübeli teknik direktör kısa sürede etkisini gösterdi. Kayseri ekibi Sergej Jakirovic’in teknik direktörlüğünde 8 maça çıkan Kayserispor 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sergej Jakirovic ile 14 puan toplayan Kayserispor ligde kalma için umutlarını artırdı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti
Kayserispor Sergej ile çıkışa geçti
FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de 'Demokrasi ve Emek' mitingi: 'Ekonomik krizin bedelini halk ödüyor'
Kayseri’de “Demokrasi ve Emek” mitingi: “Ekonomik krizin bedelini halk ödüyor”
Kayseri'de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde
Kayseri’de Ramazan bayramı tedbirleri: 13 binden fazla personel görevde
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bayram hediyesi oldu
Kayserispor - Hatayspor : 5-0
Kayserispor - Hatayspor : 5-0
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!