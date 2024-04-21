Kayserispor Taraftar Grubu: Kelle İstiyoruz

Lig’de 6 maçtır galip gelemeyen Kayserispor haftayı 37 puanla düşme potasından 4 puan önünde tamamladı. Müsabakadan sonra Kayserispor Taraftar Grubu Kapalıkale tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Kayserisporumuz yanlış oyuncu transferleri, plansız gönderilen oyuncu gruplarından ve sürekli üstüne koyarak devam eden geçmiş borç yükünden ötürü son 4 sezondur yaşamış olduğu sorunlar kronikleşmiş her defasında çözüm tedavi yerine günü kurtaran adımlar ile neticelenmiştir. Peki nedir bu kronikleşmiş sorunların en önemlisi tek tek sıralayalım;

1-) Siz değerli taraftarlarımızın da sahada gördüğü üzere yapılan yanlış kadro planlaması, eksik bölgelere yapılan hatalı ve yanlış transferler, seçilen oyuncu grubunun hazır olmayışı ve sayabileceğimiz onlarca kusurlu transfer silsilesi.

2-) Oyuncu grubumuzun saha içinde ve dışında her geçen gün Kayserispor ruhundan kopmuş gibi hissettirmeleri ki buna en büyük örnek hakem kararlarında aleyhimize çalınan VAR kararları dahil hiç bir duruma reaksiyon vermemeleridir!

Netice itibariyle, yukarda sıraladığımız unsurlardan en önemlisi olan, hele ki kulübümüzün kaybedecek tek bir kuruşunun dahi olmadığı dönemlerde kronikleşmiş yanlış transfer politikasının ve başarısızlığının tekrardan altını kalın ifadeler ile çiziyor bu transfer politikasının sorumlusu olan kulüp sportif direktörünün derhal istifasını; Yani kısaca KELLE İSTİYORUZ!” açıklamasında bulunuldu.