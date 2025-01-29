Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Jakirovic imzayı attı

Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran 48 yaşındaki Hırvat Teknik Direktör Sergej Jakirovic, Kayserispor ile yarım +1 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Muhammet Türkmen için RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Yönetim Kurulu Üyeleri ile kulübün yeni teknik direktörü ve sportif direktörü katıldı.



BAŞKAN NURETTİN AÇIKALIN: ŞUBAT AYINDA GENEL KURUL YAPILACAK

Törende konuşan Kayserispor Başkanı Nuretin Açıkalın, “Sinan Kaloğlu ile yolları ayırma kararı almıştık. Bu sürecin sonunda Sergej Jakirovic ile kontak kurduk. Kayserispor’u bildiğini söyledi. Başarılı olacağını biliyoruz. Bir sportif direktör ihtiyacımız vardı. Murat Duman ile de yolları ayırdık, bu göreve de Muhammet Türkmen getirildi. İnşallah daha güzel günlerde beraber olacağız. Kayserispor bizim için de şehir için de çok önemli. Aralık ayının sonunda Ali Çamlı başkanımız istifa etmişti. Kanun gereği Genel Kurul yapmamız lazımdı. Şubat ayında Genel Kurul yapacağız. Ben Genel Kurul’da yine adayım. Yeni kan şile devam etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



TEKNİK DİREKTÖR SERGEJ JAKİROVİC: ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM

İmza töreninde açıklama yapan Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, “ Burada olmaktan dolayı mutluyum. Buraya iyi bir iş çıkartmak için geliyoruzm. Takımın iyi bir kalitesi olduğunu ama bu kalitenin karşılığı yerde olmadığını görüyorum. Takımımızın bir mental güce ve birlikteliğe ihtiyacı var. Bunu sağlayabilirsek başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Sportif Direktörümüzbana ne istediklerini anlattı. Beni ikna etti. Aynı vizyona sahip olduğumuzu görüyorum. Bunun bizi başarıya götüreceğine inanıyorum. Ligde kalma mücadelesi var. Yapacak çok işim var. Çok çalışmamız lazım. Oyuncularımızın her yerini vermesi ve kendisini adaması gerekiyor. Sıfırdan başlıyormuş gibi düşünmemiz gerekiyor. Cumartesi günü çok zor bir maçımız var. O maçta başarılı olmamız gerekiyor. Bundan önce çalıştığım takımlarda daha çok 4-3-3 sisteminde çalıştırdım. BU yapılan analizlere ve rakiplere de bağlı bir durum. Çuğu zaman takım ikinci hatta üçüncü sisteme ihtiyacı var. Takımla çalışacağız ve onlardan çalıştığımız şeyi isteyeceğım. Ön alan baskısını seven bir çalıştırıcıyım. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı olaylara pragmatik bakmamız lazım. Bakıp değerlendireceğiz. Takım olarak kompakt ve taktiksel disipline bağlı kalacağız” diye belirtti.

SPORTİF DİREKTÖR MUHAMMET TÜRKMEN: DOĞRULARI YAPIP KAYSERİSPOR’U YERLERE GETİRMEK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ

Kayserispor’un yeni sportif direktörü Muhammet Türkmen, “Çok hızlı çalışmamız gerekiyordu. Duruma en uygun teknik direktörü getirmemiz gerekiyordu. Bu vizyon içerisinde aynı bakış açıcıyla hareket ederek değerli hocamızla ilerişime geçtim. Kimyamızın uyuştuğunu gördük. Benzer vizyona sahibiz. Kayserispro camiası çok önemli bir camia. Kısa vadede hedefi ligde kalmak olabilir ama uzun vadede daha yukarıları hedefleyen bir yapıya bürünmesi gerekir diye düşünüyorum. Bugünde itibaren birlik olmamız lazım. Şehirdekilerden ziyada başka ülkedeki Kayserililerin bile desteğine ihyiyazmız var. Kayserispor için doğruları yapıp hak ettiği yerlere getirmek için uğraşacağız” diye konuştu. Daha sonra soru cevap kısmına geçildi. Soru üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Bahoken yaptığı hareketten son derece üzgün. Olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Bahoken değerli oyuncumuz, ama Cardoso da bizim için değerli. Cardoso Bahoken’den daha üzgün. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Kararı yeni yeni heyet verecek. Ben alacakları karara saygılıyım” diye belirtti.

Tören Teknik Direktör Sergej Jakirovic ve Sportif Direktör Muhammet Türkmen ile resmi sözleşme imzalamasının ardından sona erdi.