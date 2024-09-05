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Kayserisporlu futbolcular Başkanını arıyor

Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Dimitrios Kolovetsios, Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek eski başkanlardan merhum Recep Mamur'un ölüm yıldönümünde kabrini ziyaret etti.

Kayserisporlu futbolcular Başkanını arıyor

Kayserisporlu futbolcular eski başkanlardan Recep Mamur’un kabrini ziyaret etti

Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Dimitrios Kolovetsios, Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek 5 Eylül 2021 tarihinde yaşamını yitiren Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti. Futbolcular, Mamur’un kabrine çiçek bıraktı. Kulüpten de Mamur’un ölüm yıldönümü münasebetiyle ilgili mesaj yayınlandı.

Haber Merkezi
Yorumlar 1
mehmet 05 Eylül 2024 16:25

haber başlığı arıyor değilde anıyor mu olmalıydı acaba..

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