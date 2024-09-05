Kayserisporlu futbolcular Başkanını arıyor
Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Dimitrios Kolovetsios, Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek eski başkanlardan merhum Recep Mamur'un ölüm yıldönümünde kabrini ziyaret etti.
Kayserisporlu futbolcular eski başkanlardan Recep Mamur’un kabrini ziyaret etti
Kayserisporlu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Dimitrios Kolovetsios, Nurettin Korkmaz ve Mehmet Eray Özbek 5 Eylül 2021 tarihinde yaşamını yitiren Recep Mamur’un mezarını ziyaret etti. Futbolcular, Mamur’un kabrine çiçek bıraktı. Kulüpten de Mamur’un ölüm yıldönümü münasebetiyle ilgili mesaj yayınlandı.
haber başlığı arıyor değilde anıyor mu olmalıydı acaba..