Okul çantası fiyatları yüzde 35 arttı

Öğrenciler 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine hazırlık yapmaya başladı. İlk aşamalardan birisi de sırt çantası alışverişi oldu. Farklı yaş grupları ve ihtiyaçlar için geniş bir ürün yelpazesi sunan markalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl ise sırt çantası fiyatları en uygun 500-600 lira civarında iken en yüksek 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Fiyatlarda geçen yıla oranla yüzde 35-40 civarında artış olduğunu söyleyen Mağaza sorumlusu Beyza Endürlük, “Şu anda okul sezonundan dolayı yoğunluğumuz var. Halk, çantalarımıza çok yoğun ilgi gösteriyor. 500 liradan 2 bin liraya kadar modellerimiz var. Kalemliklerimiz de 100 liradan 500 liraya, beslenme çantalarımız da 200 liradan 500 liraya ulaşıyor. Hazır 3lü set olarak da satış yapıyoruz, çocukların 4 yıl boyunca rahat kullanabileceği fiyat performans ürünleridir.

Suluklarımızda da çeşit çok fazla; 200 liradan başlıyor 750 liraya kadar yükseliyor ve ürünlerimizde lisanslılar da mevcut. Üniversite öğrencilerimiz için de çantalar ve valizler var. Tamir desteği de sağlıyoruz. Fiyatlar ise bin 200 ve 7 bin arasında değişiyor. Geçen seneye kıyasla tabii ki her şeyde artış olduğu gibi çantalarda da artış oldu. Yüzde 35, yüzde 40 civarında bir artış var. Geçen sene 400 olan bir çanta şu an 600 lira civarında” diye konuştu.