Kayserisporlu Futbolcular Bünyan Fen Lisesi'nde
Öğrencileri futbolcularla buluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonda, Mondihome Kayserispor futbolcular, Bünyan fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
- 02.12.2023 12:00
- Güncelleme: 02.12.2023 12:00
Öğrencileri Futbolcularla buluşturmak maksadıyla yapılan organizasyon kapsamında bu hafta, Kayserisporlu futbolculardan Stephane Bahoken ve Aylton Boa Morte, Bünyan Fen Lisesinde öğrencileri ile bir araya geldi.
Organizasyon kapsamında, Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca ile birlikte Bünyan Kaymakamamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan,Okul müdürü Ahmet Akçeşme, öğretmen ve öğrenciler Mondihome Kayserisporlu futbolcularla bir araya geldi.
Haber Merkezi
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN