Kayserisporlu futbolcular taraftarlarla buluştu
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu.
- 01.08.2023 16:15
- Güncelleme: 01.08.2023 16:40
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un futbolcuları, düzenlenen imza günü etkinliğinde taraftarlarla buluştu.
Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un futbolcuları Oliver Kemen, Gökhan Sazdağı ve Miguel Cardoso, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayserispor mağazası önünde düzenlenen imza günü etkinliği ile taraftarlarla buluştu.
Etkinliğine katılan futbolculara taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbolcular da taraftarların takım kıyafetlerini imzalayarak fotoğraf çekildiler.
İHA
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