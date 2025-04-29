Talas Millet Bahçesi'nde Son Dokunuşlar

Başkan Yalçın, yakın zamanda ilçe sakinlerinin kullanımına sunulacak olan bu dev yeşil alanla ilgili müjdeli haberi paylaştı: “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesaimize Talas Millet Bahçesi’nde başladık. Modern ve çok yönlü bu parkımızla ilgili son düzenlemeleri yapıyoruz. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.”

Talas’a Yeni Soluk: Nefes ve Yaşam Merkezi

100 bin metrekarelik geniş bir alanı kapsayan Talas Millet Bahçesi, bölgeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yeşil alanları, estetik yürüyüş yolları, sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle herkesin ilgisini çekecek olan proje, aynı zamanda eğitim amaçlı kullanılabilecek okullarıyla da dikkat çekiyor. Her yaşa hitap eden çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olmayı hedefliyor.

Çevre Dostu ve Hava Kalitesini Artırıcı Bir Proje

Projenin en önemli özelliklerinden biri, endemik bitki ve ağaç türleri sayesinde “karbon yutak alanı” vasfını kazanması. Bu sayede Talas’ın hava kalitesine olumlu katkılar sunması planlanıyor. Çevre dostu yapısıyla bölgeye değer katmayı amaçlayan Millet Bahçesi, sürdürülebilirlik açısından da örnek gösteriliyor.

Kapsamlı Sosyal ve Rehabilitasyon Merkezi

Başkan Yalçın, projenin sadece park değil; ilçe için önemli bir sosyal buluşma noktası ve doğayla iç içe vakit geçirme alanı olacağını vurguladı. Ayrıca, Talas Millet Bahçesi’nin rehabilitasyon merkezi gibi hizmetler de sunarak, ilçe halkının yaşam kalitesini artıracak bir merkez olacağını belirtti. İlçe sakinleri, bu büyük ve nitelikli projenin açılışını büyük bir heyecanla bekliyor.