Kazım Yücel: 'Argıncık 70 yıldır aynı'

İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de "Bir adam yurt dışına gidip 70 yıl yaşasa ve gelse Argıncık'ta kaybolmaz. Çünkü Argıncık 70 yıl önce ne idiyse şimdi de aynısı. Sorunlar da 70 yıldır artarak devam etmiş durumda. Argıncık çözümsüzlüğe terk edildi. 1 Nisan'dan itibaren ise Argıncık'ın kaderi değişecek. Argıncık'ın 70 yıllık sorunları İyi Parti belediyeciliği ile çözülecek" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kenti adım adım gezmeye devam ediyor. Yücel'in adresi bu kez Kayseri'nin değişimden nasibini alamayan bölgelerinden birisi olan Argıncık oldu. Gezisine semt pazarı ile başlayan Yücel, burada vatandaşlarla ve esnafla görüştü. Her geçtiği noktada önü çevrilen Kazım Yücel'e sorunlar ve sıkıntılar anlatıldı.

Kazım Yücel'i yakalayan pazar esnafı, "Sayın başkan, bakın Kayseri'deki bütün pazarları gezin. Argıncık'taki kadar kötü, rezil bir pazar yeri var mı? Bilmem kaç yılında yapılmış pazarda hala hizmet vermeye çalışıyoruz. Her semte güzel ve modern semt pazarları yapan Kocasinan Belediyesi, Argıncık'ı kaderine terk etti. Hadi konutlarda sıkıntılar var anlarız da, yav Allah aşkına pazar yeri senin, sen kurmuşsun pazar yerini niye bize bu eski pazarı reva görüyorsun" diye dert yandılar.

Pazarda Kazım Yücel'i gören vatandaşlar ise yok sayılmanın, ötekileştirmenin en ağır şekilde Argıncık halkına yaşatıldığını belirttiler. Mahalle sakinleri, "Hani bir video vardı, 'Anlatmaya gerek yok' diye. İşte Argıncık'ın hali ortada. Neyi anlatalım. 70 yıl önce Argıncık ne idiyse bugün yine aynısı. Ne pazarım bize layık, ne yollarımız ve nede alt yapımız. Burada bir türlü kentsel dönüşümü beceremediler. Kendilerince yıllardır bahane üretiyorlar. Kayseri'nin değişmeyen tek semti Argıncık. Değişen tek şey var aslında. Geçmişte tezek yakıyorduk şimdi ise kömür. Kentin en kötü havası Argıncık'ta. Geceleri dışarı buralarda asla çıkamazsınız. Sokak aralarında huzur içinde dolanma imkanınız da yok. Getirip mültecileri de Argıncık'a doldurdular. Onlar da ayrıca huzurumuzu bozdular. Valla mevcut iktidarın Argıncık'taki sorunları çözme gibi bir derdi yok. Bunu net anladık. Artık bize masal anlatmalarına inanmıyoruz. Argıncık artık sizi destekliyor. İnşallah 1 Nisan'da kazanırsınız ve bizim kaderimizi değiştirirsiniz" dediler.

Argıncık ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Kazım Yücel, "Argıncık'a ilk kez gelmiş değilim. Biliyorsunuz belediye meclis üyeliğim zamanında da çokça buranın dertleri ile dertlendim. Argıncık'ta acil kentsel dönüşüm için rezerv alanlar oluşturulmalı dedik yıllarca. Ama bu söylemlerimize hep kulak tıkadılar. Seçim ağzı ise kendileri rezerv alan oluşturduklarını duyurdular. Buna da şükür, yıllarca söylemlerimizi dikkate almayan AKP'li başkanlar, seçim yaklaşınca alelacele de bu planı devreye soktular. Bizim sayemizde olması ise ayrı bir sevindirici konu. Bakın pazar yerini hep birlikte gezdik. Hemen Argıncık'ın yanı başında Zümrüt Mahallesi var veya Mimarsinan ile Erciyesevler Mahallesi. Arada bir yol var ve bu mahalleler Kocasinan sınırları içinde. Bu AKP'liler mahalleleri bile ayrıştırdı. O mahallelere yapılan pazar yerleri Argıncık'a çok görüldü. Semt pazarının çatısı akıyor, yerler kırık dökük, ızgaralar kasalarla kapatılmış. Vatandaş pazarda mı geziyor Survavior oyununda mı oynuyor belli değil. Vatandaşlar, kendilerine layık görülen hizmetin farkında. Seçimde de bunun hesabını soracak. Argıncık'ın yüzde 70'inden fazlası hala soba ile ısınıyor. Her gün ateşlenen kalitesiz kömürler inanılmaz bir hava kirliliği oluşturuyor. Hemen karşımız yeni konutların yükseldiği Yakut ve Zümrüt Mahallesi. Oradaki insanlar bile Argıncık'tan yükselen kirli havadan dertli. Belediye ise sadece seçimden seçime buraya uğruyor. Ekonomik koşullara hiç girmiyorum bile. Ne emeklinin pazardaki alışverişi ne de fiyatlara değinmiyorum. O ayrı bir konu ama 70 yıl önce Argıncık ne ise bugün de aynısı. "Bir adam yurt dışına gidip 70 yıl yaşasa ve gelse Argıncık'ta kaybolmaz. Çünkü Argıncık 70 yıl önce ne idiyse şimdi de aynısı. Sorunlar da 70 yıldır artarak devam etmiş durumda. Argıncık çözümsüzlüğe terk edildi. 1 Nisan'dan itibaren ise Argıncık'ın kaderi değişecek. Argıncık'ın 70 yıllık sorunları İyi Parti belediyeciliği ile çözülecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, çevrede bulunan esnafları da tek tek dolaştı ve onların sıkıntılarını ve dertlerini dinledi.

