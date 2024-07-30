KCETAŞ Genel Müdürlüğü'ne Kilci atandı
KCETAŞ Genel Müdürlüğü'ne ORAN eski Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci atandı.
KCETAŞ Genel Müdürlüğü’ne ORAN eski Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci atandı.
Hidayet Atasoy’un görevden ayrılmasının ardından KCETAŞ Genel Müdürlüğüne ORAN Kalkınma Ajansı eski Genel Sekreteri Ahmet emin Kilci atandı.
Haber Merkezi
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