KCETAŞ Genel Müdürlüğü'ne Kilci atandı

KCETAŞ Genel Müdürlüğü'ne ORAN eski Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci atandı.

KCETAŞ Genel Müdürlüğü'ne Kilci atandı
Kayseri GündemEditör

KCETAŞ Genel Müdürlüğü’ne ORAN eski Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci atandı.

Hidayet Atasoy’un görevden ayrılmasının ardından KCETAŞ Genel Müdürlüğüne ORAN Kalkınma Ajansı eski Genel Sekreteri Ahmet emin Kilci atandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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