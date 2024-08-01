- Haberler
- Gündem
- Sayın Valimiz Mahalle ziyaretinde işyeri zarar gören Suriyeli esnafı ziyaret etti mi acaba?
Sayın Valimiz Mahalle ziyaretinde işyeri zarar gören Suriyeli esnafı ziyaret etti mi acaba?
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek geçtiğimiz haftalarda Kayseri olaylarının başladığı ilk mahallelerden olan Eskişehir Bağları bölgesi Selçuklu Mahallesi'ne ziyarette bulunarak halkın ve esnafın sorunlarını dinledi. Mahallede bir kısım esnafları ziyaret etmesine rağmen, neredeyse mahallenin beşte birini oluşturan ve işyerleri müsadere edilen Suriyeli esnafları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulunmaması Suriyeliler tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek, bir kaç hafta önce Kayseri olaylarının yaşandığı ve Suriyelilere ait birçok işyerinin müsadere edildiği Eskişehir Bağları bölgesi Selçuklu Mahallesi'ni ziyaret ederek, esnaf ve halkla görüşen onların problemlerini dinledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli muhacirlerle ilgili misafirperverlik ve emanet duygusuyla yaptığı 'Suriyeli muhacir kardeşlerimiz bizlere emanet onlara uzanan elleri kırarız' çıkışına rağmen idari ve mülki erkanın Suriyelilerin yaşadığı mahalleleri ziyaret edip henüz geçmiş olsun dileğinde bulunmamaları Suriyeliler ve bir kısım Kayserililer tarafından esefle karşılanıyor.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar ve Şemseddin Erkaya ile Selçuklu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaretinde vatandaşlar Çiçek'e yoğun ilgi gösterdi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar ve Şemseddin Erkaya ile Selçuklu Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret kapsamında Kayseri'nin çeşitli yerlerini gezen Çiçek'e esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Çiçek burada vatandaşlara kulak vererek sıkıntılarını dinledi.
Suriyeli esnafları Suriye de ziyaret edebiliriz sıla hasretleri son bulsun SURİYE YE KAVUŞSUNLAR