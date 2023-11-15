KESOB'da Kooperatifçilik Eğitimi'nin ilk grubu sertifikalarını aldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yetkiyle kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine temel kooperatifçilik eğitimini kurum olarak vermeye devam ettiklerini belirterek, “Eğitim almak için kooperatifler kurumumuza başvurabilirler” dedi. Bu kapsamda ilk eğitim programının tamamlanmasının ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında artık kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin Kooperatifçilik Eğitimi alması zorunlu tutuluyor. Bu kapsamda KESOB, Kooperatifçilik Eğitimi verebilmek ve yetkilendirilmek için Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne başvurmuş ve Kayseri’de yetkilendirilen ilk kurum olmuştu.

İLK EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

KESOB, aldığı yetkiyle birlikte 10 farklı kooperatiften toplam 66 kişiye ilk temel kooperatifçilik eğitimini uzaktan eğitim yöntemiyle verdi. 6 gün ve 40 saatlik bir süreci kapsayan eğitimlerin ardından açıklamalar yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ilk etabı tamamladıklarını ve kurum olarak yeni müracaatlara açık olduklarını kaydetti.

“KOOPERATİFLER KESOB’A MÜRACAAT EDEBİLİR”

Odakır, konu hakkında şunları söyledi:

“Eğitimleri önemsiyoruz ve bunu her defasında dile getiriyor dikkat çekiyoruz. Bu kapsamda vaatlerimizde yer alan sözlerimizden biri de eğitim başlığıydı. Bu başlıkta çeşitli çalışmalar yapmaya başlamıştık zaten. Kooperatifçilik Eğitimi de bu sürecin önemli bir parçası oldu. Kayseri’de ilk yetki alan kurum olduk ve ilk grubumuza eğitimlerini verdik. Kursiyerlerimiz, internet ortamında sağladığımız alt yapı üzerinden uzaktan bağlantı yöntemiyle eğitimlere katıldılar ve dersleri tamamladılar. Hayırlı olmasını diliyorum. Yönetmelikçe zorunlu tutulduğu için kooperatiflerimizin ilgilileri bu eğitimleri değerlendirmeli diye düşünüyorum. Bu yüzden kurumumuza başvurup müracaat edebilirler, eğitim gruplarına dahil olabilirler. Eğitim alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyse süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kıymetli hocalarımıza da şükranlarımı sunuyor, kursiyerlerimize de şimdiden başarılar diliyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

SERTİFİKALAR TAKDİM EDİLDİ

Eğitim programını tamamlayan birinci grup kursiyerlerine KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından katılım belgeleri takdim edildi. Başkan Şeyhi Odakır, katılım belgesi almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.