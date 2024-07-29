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Kılınç Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu

İYİ Parti'li Sedat Kılınç İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olarak atandı.

Kılınç Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu
Kayseri GündemEditör

İYİ Parti’li Sedat Kılınç; İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başdanışmanı olarak atandı.

İYİ Parti’den Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun imzasıyla yapılan görevlendirmede; "Parti tüzüğümüzün 47. maddesi beşinci fıkrası uyarınca Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine Sayın Sedat Kılınç atanmıştır. Bilgilerinize rica ederim" denildi.

İş insanı Sedat Kılınç; 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Melikgazi Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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