Kiralık eşyalı ev kültürü Kayseri'de de arttı: Spotculara ilgi azaldı

Kayseri’de spotçuluk yapan esnaf Kadir Öndeş, şehir dışından gelen öğrencilerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ev kiralarken boş ev tutmadığını, artık daha çok eşyalı evlere yöneldiğini belirtti. Artan fiyatlardan da söz eden esnaf Öndeş, “Fiyatlarımız neredeyse aynı ama talepler azaldı. Yeni yüzleme yaptığımız mobilyalarımız var. Fiyatlar çifte mobilya takımımız altı bin 500 lira. Normalde 5 bin liraya 2’inci el veriyorduk. Şimdi yüzlerini değiştirip 6 bin 500 liraya çiftini veriyoruz. Normalde mağazaya gidiyorlar, tanesi 8 bin lira, biz mobilyanın çiftini 7 bin liraya veriyoruz, talep çok az. Öğrencilerde fazla almaz oldular, bir oda tutamıyorlar, fiyatlar ve ev kiraları pahalı, şu anda hazır eşyalı ev tutuyorlar. Takımların tanesi ortalama 2 bin 500 lira gibi bir fiyata denk geliyor. 4 tane beyaz eşya alındığını düşünürsek, 3 bin liradan 12 bin liraya, 3 bin -3 bin 500 lira gibi sıfır masa alsalar 15 bin lira, kanepe de alsalar 20-22 bin lira. Bunlar kalitesine, markasına ve modeline göre de değişir. Bu fiyata öğrenciler ev düzleyebilir, piyasamız son iki senedir düşük. Öğrenciler daha çok geliyorlardı, kiralar ucuzdu. Şu anda talep az. Kiralar pahalı ve öğrenciler mobilya almak istemiyor. Tek bir ev tutayım dese 10 bin liradan aşağı fiyat yok, birde eşya alsa 25-30 bin lira. Şu anda daha çok dayalı, döşeli 2+1, 1+1 evleri düşünüyorlar, bu yüzden de satışlar az. Şu anda insanlar da para yok, ellerinde para edecek ne varsa hepsini vermek istiyorlar, fakat bizler almıyoruz. Satış olmuyor, talep az ve alım düşük, dükkân kiralarımız da pahalı” diye konuştu.