Kırmızı ışıkta geçen otobüsün çaptığı yaya hayatını kaybetti

Nevşehir’de yaya geçidinden geçen kadına otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiği o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Topkalı köyünde meydana geldi. Yeter Çelik (63) yaya geçidinden yolunun karşısına geçmek isterken seyir halindeki bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta geçerek Çelik’e çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yeter Çelik, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü ise Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak kadına çarptığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.