Jandarmadan güvenli traktör kullanımı uyarısı

Yozgat Tarım Fuar'ında, İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli ekipleri, güvenli traktör kullanımı konusunda çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

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  • 24.08.2023 14:50
  • Güncelleme: 24.08.2023 14:50
Jandarmadan güvenli traktör kullanımı uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Tarım Fuar’ında, İl Jandarma Komutanlığı trafik personeli ekipleri, güvenli traktör kullanımı konusunda çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Yozgat Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan bilgilendirme standı, ziyaretçilerce yoğun ilgi gördü.

Trafik Şube Müdürlüğü personeli, çiftçilere güvenli traktör kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazalarda sürücülerin traktörlerin altında kalıp ölüm ve yaralanmalara maruz kalmamalarına yönelik, "Traktör koruma çerçevesi" kullanmanın önemi, kısa filmle anlatıldı.

Yerköy’ün Aşağıelmahacılı köyünden tarım fuarına gelen Hasan Avşar, “Jandarma ekiplerimizle görüştüm, böyle bir koruma çerçevesi çıkmış. Sürücüleri kaza anında ölümden koruyor. Bizim de böyle bir korumaya ihtiyacımız var, ben de almaya çalışacağım. Görüştüğüm çiftçi kardeşlerime de bu koruma çerçevesini anlatacağım. İnşallah onlar da bu teknolojiden faydalanırlar.” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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