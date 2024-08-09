Kırşehir 196. şehidini verdi

Pençe Kilit Harekât Bölgesi’nde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp Kırşehir’in 196. şehidi oldu.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan; şehit Alp’in şehadet haberi sonrasında devletin gerekeni misli ile yaptığını, terörün her türlüsünü kınadıklarını söyledi. Dernek Başkanı Kılıçaslan açıklamasında; "Kahraman Türk Ordusu Pençe-Kilit Harekatı’nı sürdürüyor. Operasyonlarda bizler şehit haberini aldık. Terör mensupları tarafından sızma girişimiyle Habip Murat Alp kardeşimiz şehit oldu. Başımızı yastığa rahatça koyuyorsak birileri bedel ödüyordur" dedi. Terörü kınayan Kılıçaslan, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu saldırının hesabını devletimizin soracağından zerre şüphemiz yoktur. Bu saldırılar bizleri sindiremez. ’Yarınlar var olsun’ diye bizler yarınlarımızı inşa ediyoruz. Şehidimize rahmet kederli ailesine ise başsağlığı diliyoruz."

Şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’in fotoğrafları ise Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 196. şehit olarak asıldı.