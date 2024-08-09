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Kayseri Spor A.Ş, Türkiye üçüncüsü oldu

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Minik Erkekler Hentbol Takımı Türkiye üçüncüsü olarak başarıya imza attı.

Kayseri Spor A.Ş, Türkiye üçüncüsü oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü; Minik Erkekler Hentbol Takımı Türkiye üçüncüsü olarak başarıya imza attı.

Mini Hentbol Türkiye Şampiyonası 05-08 Ağustos 2024 tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. Yapılan şampiyonada iyi bir performans ortaya koyan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Minik Erkekler Hentbol Takımı Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; sporcuları ve Antrenörleri Fatih Kulmaç’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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