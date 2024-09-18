Bakan Bak'tan esnaf ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Bak'tan esnaf ziyareti
Kayseri GündemEditör

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; Kayseri’de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yeraltı Çarşısı’nda esnafları ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Bakan Bak, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Osman Aşkın Bak’a; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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