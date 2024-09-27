Kış öncesi odun ve kömür satışları hareketlendi

Havaların soğumasıyla odun ve kömür kullanan işletmeler, soba kullanan vatandaşlar, kışlık yakıtları için hazırlıklara başladı. Doğal gaza talep olduğu kadarıyla odun ve kömüre de talep olduğunu söyleyen Esnaf Ali Gazezoğlu, " 20 senedir kömür işiyle uğraşıyoruz. Kömüre olan rağbet umduğumuzdan daha iyi, 3 senedir kömür fiyatları 7 bin 500 liradan devam ediyor. Doğal gaza talep olduğu kadarıyla kömüre de talep devam ediyor. 3 senedir devam eden fiyatlar bu sene itibariyle artacak gibi gözüküyor bundan dolayı stoklarımızı çoğalttık. Sırf sadece eski fiyatlardan devam edelim diye ama ne kadar sürer bilemiyoruz nihayetinde artacak. Rusyada yaşanan kömür sıkıntısı problem çıkartsa da bizler stoklarımızı çoğalttık. Elimizde her marka kömürü bulunduruyoruz müşterilerimizin talebine göre. Çeviz,fındık,portakal vs hangi müşteri neyi istediyse onu tedarik edebiliyoruz. Odunda ise ton fiyatı 4 bin lira , sıkma talaşın ton fiyatı ise 3 bin 400 liradan satılıyor. Pelet satışlarımız mevcut yeni çıktı , çam olan 5 bin 500 lira , mdf olan ise 4 bin 500 liradan satılıyor ve temiz yakıt olduğundan dolayı fazlasıyla talep var " şeklinde konuştu.