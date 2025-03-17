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Kızılay Kayseri İl Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi: Cafer Beydilli güven tazeledi

Türk Kızılay Kayseri İl Merkezinin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Mart 2025 tarihinde değerli hazirun ile birlikte gerçekleştirildi.

Kızılay Kayseri İl Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi: Cafer Beydilli güven tazeledi

Toplantıya katılan Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanı Cafer BEYDİLLİ, Türk Kızılayının 156 yıldır nice isimsiz iyilik neferlerinin ellerinde yükselen bayrağının altında hizmet ettiğini vurguladı. Olağan Genel Kurulda yoğun bir katılım sağlanırken, Cafer BEYDİLLİ, Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi Başkanlığına seçildi.

BEYDİLLİ, yeni dönemde Kızılay yeleği ve bayrağı ile sahada çalışan tüm Kızılaycılara teşekkür etti. Genel Kurul, Kızılay'ın azim ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğini belirten önemli bir buluşma olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

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