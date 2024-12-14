Kızılırmak'ta tedirgin eden ölümler

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Kızılırmak’ın debisinin düşmesi sonrasında Abuşağı köprüsü altında meydana gelen balık ölümleri vatandaşı tedirgin etti.

Ölü balıkları görüntüleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken suyun renginin değiştiğine de şahitlik etti. Mehmet Altun isimli vatandaş, gittiği bağ evinde suyun renginin değiştiğini gördüğünü söyledi. Altun; "Haftalık bağ evime gidiyorum. Suyun renginin gündüz saatlerinde değiştiğini gördüm. Suyun rengi siyahlaşmıştı. Balıkların da öldüğünü görünce yetkililere haber verdim” dedi. Vatandaş tarafından yapılan ihbarla Abuşağı köprüsü altına giden su ürünleri mühendisleri, Kızılırmak nehrinin debisinin düşmesi sonrası balıkların öldüğünü tespit etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Yapılan gözlem sonucu Kızılırmak debisinin aşırı şekilde düştüğü ve köprü ayaklarındaki taşların arasından aktığı gözlendi. Sadece bu taş aralarında yuvalanan kefal balıklarından oluşan ölümler gözlenmiş, sahada başka herhangi bir su canlısının ölümüne rastlanmamıştır. Bu duruma dayanarak da herhangi zehirlenme olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca su çekilmesine bağlı balık sıkışması da keşif esnasında gözlenmemiştir. Yapılan incelemelerde su renginde koyuluk olduğu; bu durumun da Kızılırmak’ın debisinin düşüşüne bağlı olarak dipte bulunan tortuların görünür hale geldiği ve ırmakta renk değişimine sebep olduğu görülmüştür” denildi.