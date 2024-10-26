Koç Holding'ten Kayseri'ye yatırım
Koç Holding'in 59 yıl önce kurduğu İzocam, Kayseri'de bulunan His Yalıtım İzolasyon firmasını ve firmanın markası Terrawool'ü satın alma işlemlerini tamamladı.
Kayseri-İncesu’daki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 250 bin metrekare arazi üzerinde 50 bin metrekarelik kapalı alanda mevcut fabrikada üretim yapıyor. Kendi alanında Türkiye’deki 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olan bu fabrika, yılda 80 bin ton üretim gerçekleşiyor.Kuveyt ve Fransız ortaklı İzocam, Kayseri’nin şirketlerinden His Yalıtım İzolasyon’u satın aldı. İzocam, His Yalıtım’a ait Terrawool markasının sahibi oldu. Rekabet Kurumu’ndan onay alan satın alma ile His Yalıtım İzolasyon İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıyla devralınarak Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Alghanım tarafından kurulan ortak girişime geçti.İzocam’ın satın aldığı Kayserili His Yalıtım, taş yünü alanında Terrawool markasıyla biliniyor.
TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ YALITIM ŞİRKETİ
Koç Grubu’nun kuruluşunda yer aldığı, sonrasında ise ana hissedar olduğu Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi İzocam, 1965 yılından beri faaliyette olup 1967 yılında da Gebze’deki ilk tesisinde cam yünü üretimiyle faaliyete başlayan İzocam, 1986’da Tarsus´ta ikinci bir cam yünü fabrikası kurdu, ardından da 1992’de kapasitesini ikiye katladı.
Gebze’deki tesisini sonrasında taş yününe çeviren İzocam, bu tesiste üretimini yılda 130 bin tona çıkartıldı. 1995 yılında Gebze´deki tesislerinde Foamboard markasıyla yılda 90 bin metreküp, Gebkim tesislerinde yılda 560 bin metreküp, Tarsus tesislerinde ise yılda 160 bin metreküp olmak üzere toplamda yılda 720 metreküp kurulu kapasitesi olan İzocam, 2000 yılında ise Eskişehir tesisinde İzocamflex markalı elastometrik kauçuk üretimine başladı. Şu anda bu tesisin de toplam kapasitesi yılda 4 bin 500 ton. İzocam´ın Eskişehir tesislerinde ayrıca yılda 700 ton kapasite ile İzocam Peflex markalı polietilen yalıtım ürünleri üretiliyor. 2005 yılında İzocam´ın bünyesine dahil olan Tekiz Tesisleri ise İzocam Tekiz markasıyla yıllık 4 milyon metrekare panel ve 3 milyon metrekare saç işleme kapasitesine sahiptir.