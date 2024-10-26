Koç Holding'ten Kayseri'ye yatırım 

Kayse­ri-İncesu’da­ki organize sanayi bölge­sinde faaliyet gösteren şirket, 250 bin metre­kare arazi üzerinde 50 bin met­rekarelik kapalı alanda mevcut fabrikada üretim yapıyor. Ken­di alanında Türkiye’deki 100 yerli sermayeli en büyük tesisi olan bu fabrika, yılda 80 bin ton üretim gerçekleşiyor.Kuveyt ve Fransız ortaklı İzocam, Kayse­ri’nin şirketlerinden His Yalıtım İzolasyon’u satın aldı. İzocam, His Ya­lıtım’a ait Terrawool markası­nın sahibi oldu. Rekabet Kuru­mu’ndan onay alan satın alma ile His Yalıtım İzolasyon İnşaat Madencilik San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ aracılığıy­la devralınarak Compagnie de Saint-Gobain S.A ve Kuveyt­li iş insanı Kutayba Yusuf Ah­med Alghanım tarafından ku­rulan ortak girişime geçti.İzo­cam’ın satın aldığı Kayse­rili His Yalı­tım, taş yünü alanında Ter­rawool mar­kasıyla biliniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ YALITIM ŞİRKETİ

Koç Grubu’nun kuruluşunda yer aldığı, sonrasında ise ana hissedar olduğu Türkiye’nin ilk yerli yalıtım şirketi İzocam, 1965 yılından beri faaliyette olup 1967 yılında da Gebze’deki ilk tesisinde cam yünü üretimiy­le faaliyete başlayan İzocam, 1986’da Tarsus´ta ikinci bir cam yünü fabrikası kurdu, ar­dından da 1992’de kapasitesini ikiye katladı.

Gebze’deki tesi­sini sonrasında taş yününe çe­viren İzocam, bu tesiste üreti­mini yılda 130 bin tona çıkartıldı. 1995 yılında Gebze´deki tesis­lerinde Foamboard markasıy­la yılda 90 bin metreküp, Geb­kim tesislerinde yılda 560 bin metreküp, Tarsus tesislerinde ise yılda 160 bin metreküp ol­mak üzere toplamda yılda 720 metreküp kurulu kapasitesi olan İzocam, 2000 yılında ise Eskişehir tesisinde İzocamf­lex markalı elastometrik kau­çuk üretimine başladı. Şu anda bu tesisin de toplam kapasitesi yılda 4 bin 500 ton. İzocam´ın Eskişehir tesislerinde ayrıca yılda 700 ton kapasite ile İzo­cam Peflex markalı polieti­len yalıtım ürünleri üretiliyor. 2005 yılında İzocam´ın bünye­sine dahil olan Tekiz Tesisle­ri ise İzocam Tekiz markasıyla yıllık 4 milyon metrekare pa­nel ve 3 milyon metrekare saç işleme kapasitesine sahiptir.