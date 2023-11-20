Koca Yusuf, 109 Gazzeli için Kayseri'den havalandı
Türkiye'de tedavi görecek olan 109 Gazzeli'nin tahliyesi için Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet A400M uçağı görevlendirildi. Kayseri'den havalanan uçakta 10 sağlık personeli bulunuyor.
- 20.11.2023 12:02
- Güncelleme: 20.11.2023 12:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'de tedavi görecek 109 Gazze vatandaşının tahliyesi için Mısır'a A400M uçağı görevlendirdiğini açıkladı.
MSB, uçağın Kayseri'den havalandığını belirtirken 10 kişilik sağlık personelinin de Mısır'a gittiğini belirtti.
1ha
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