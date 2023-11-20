Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor.

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  • 20.11.2023 11:39
  • Güncelleme: 20.11.2023 14:23
Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini göstermeye devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı’nda akşam saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Aralıklarla yağış etkisini artırırken, bölge de beyaza büründü. Kar yağışı turizmcileri sevindirirken, meteorolojiden alınan bilgilere göre ise önümüzdeki günlerde de yağışın ara ara devam edeceği öğrenildi. Erciyes Kayak İşletmecileri Dayanışma Derneği Başkanı Nevin Erdenler, "Karın yağışı bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yurt dışından gelen turistler de kar yağışını bekliyor. Hizmete hazırız. Karın yağışı bizi, çalışacak bütün personelleri ve kayakseverleri mutlu ediyor. Coşkuyla bekliyoruz" dedi. İşletmeci Mustafa Çakıcı ise, "Dört gözle karın yağmasını ve sezonun açılmasını bekliyoruz. Ekipman olarak, işletme olarak sezona hazırız. Bol karlı bir sezon bekliyoruz. Bütün işletmeciler adına güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci de yağan karın turizmcileri sevindirdiğini ve en kısa sürede turistleri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Öte yandan, karayolları ve belediye ekipleri, yol üzerinde olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

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