KOCAFEST, Kayseri'nin Teknoloji Vizyonu

Vali Çiçek: “Kocasinan’a teknolojide gelişen, üreten ve bir an önce o an gelsin diye beklenen bir KOCAFEST var”

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen KOCAFEST Festivali programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

KOCAFEST Festivali’nde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’de artık KOCAFEST diye bir gerçek olduğunu ifade ederek; “Artık Kocasinan’da Ahmet Çolakbayrakdar’ın çalışmasıyla Kayseri’de KOCAFEST diye bir gerçek var. Kocasinan’a teknolojide gelişen, üreten ve bir an önce o an gelsin diye beklenen bir KOCAFEST var. KOCAFEST’in Kayseri’de düzenleniyor olmasından dolayı bende Kayseri Valisi olarak çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü Kayseri’nin çalışkan vatansever gençleri teknoloji yarışmalarına çok yakışıyor. Onlar spor salonlarına yakışıyor ve buradan çok önemli başarılara imza atacak gençler çıkacak buna inanıyorum. Dolayısıyla bir an önce yarışmayı beklediğinizi de biliyorum, yarışma başlasın diyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KOCAFEST’in açılış konuşmasında Kayseri’nin artık KOCAFEST’e güvendiğini ve beklediğini söyledi. Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Kayseri’ye yakışan şekilde bu tür çalışmaların teknolojilerin ışığında teknofest gençliğini daha iyi noktalara taşımak için de el ele çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki Bilim Merkezi’nde gençlerimize bu tür hizmetleri verirken daha sonraki yapacağımız TEKNOFEST’le ilgili çalışmalarımızla bu örnek olacak. 3’üncüsünü yapıyor olması da artık şehrimize bir güven geldiğini ve desteklendiğini görmekten keyif alıyoruz. Buradan yarışmaya katılan gençleri tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST’in 3’üncüsünü gerçekleştirmenin farklı bir keyif verdiğini belirterek, “Üç yıl önce başlamış olduğumuz bir etkinlikte bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyor olmak hakikaten farklı bir keyif. Ve karşımda pırıl pırıl gençler, ülkemizin şehrimizin istikbali geleceğimiz olan gençlerimizi görüyor olmak ve onlarla birlikte aynı atmosferi paylaşmak bambaşka bir şey. İlk başladığımızda ikincisini de yapar mıyız yapılır mı diye konuşurken, biz bile konuşurken 3’üncüsüyle birlikte gelenekselleştirir miyiz kaygısındayken şükür ki 3’üncüsünün açılışında sizlerleyiz. Bizim buradaki amacımız eğlenerek gençlerin teknolojiyle buluşması. Gençlerin neler yapabileceğini 7 düvele göstermekti. Biraz sonra stantta gezerken beraberce hepsini izlemiş olacağız. Bizim daha büyük bir kaygımız var, orda gençlerimiz, bu memleketi emanet edeceğimiz memleketimiz. Onları daha donanımlı şekilde gelişmelerini sağlayacak imkanları sağlamak. Bunun için gençlerin önünü açabilmenin imkanlarını sağlıyoruz” dedi.