KOCAFEST'te ödüller sahiplerini buldu

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül töreni gerçekleştirildi. Kendini ispatlayan KOCAFEST’i bütün gençlerin ilgi duyacağı ve daha fazla adından söz ettiren hale getireceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonra büyüyüp bu şehre ve ülkeye büyük katkı sağlayacak” dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen KOCAFEST’in ödül töreni programına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dr. Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız 12 kategoride 235 takımla yarışmalar yaptılar. Bu yarışmaların neticesinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlar oldu ama bizim gönlümüzde kazanan bu müsabakalara katılan bütün öğrencilerdir. Bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Birbirinden değerli teknoloji aletleri görünce bu iş tutmuş ve hedefimizi artırarak devam ettireceğiz. Buradaki iş insana yapılan yatırımdır. Bu yatırım uzun soluklu yatırımdır. Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonrasında büyüyüp, bu şehre ve bu ülkeye katkı sağlayacak. Yaptığımız hizmet, yarınlarımıza, geleceğimize ışık tutacak yatırımdır. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Milli eğitim ve belediye olarak çocuklarımızı el üstünde tutuyoruz. Hep birlikte onların bu memleketin geleceği olduğunun farkındayız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmanın gayreti içerisindeyiz. KOCAFEST sadece üç günlük müsabakayla kalmıyor. Eğer bu yazılımlar, teknoloji seven gençlerimiz kendilerini geliştirmek istiyorsa bizim Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi’miz var. Buradaki başarılı çocuklarımızı daha yukarılara taşımak için sizler için hizmet vermeye devam edecek. Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Öncelikle bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceği TEKNOFEST gençliği olarak göreceğimizi buradan ifade ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için böyle önemli bir çalışmayı hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ayrıca teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da böyle güzel organizasyon için Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Her geçen gün KOCAFEST, daha da güzelleşiyor. Burada öğrencilerimizin yaptığı işleri gördükçe gururlanıyoruz. Belediye başkanımızın verdiği bu emeğin hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacağını ve gençlerin yaptıklarını gördükçe emeğine değmiş olacağına şahit olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KOCAFEST’e katılan 235 takımın 12 farklı kategoride yarışan yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. KOCAFEST’e katılan takımlar; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 12 kategoride yarıştı.

Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) çerçevesinde 235 takım olarak 12 kategoride yarışıp dereceye giren okulların listesi ise şu şekilde:

Çizgi İzleyen (Temel Seviye) Kategorisinde; Birinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, ikinci Cihangir Ortaokulu, üçüncü ise Osman Düşüngel Ortaokulu oldu.

Lego Ortaokul Kategorisinde; Birinci Sabahat Hıfzı Gözübüyük İHO, ikinci Kocasinan DENEYAP Atölyeleri, üçüncü ise FENTEK Koleji Ortaokulu oldu.

Sumo Ortaokul Kategorisinde; Birinci Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu, ikinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, üçüncü ise Refika Küçükçalık Ortaokulu oldu.

Çizgi İzleyen (Hızlı) Kategorisinde; Birinci Sümer Fen Lisesi, ikinci yine Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Cihangir Lisesi oldu.

Yumurta Toplama (Caretta) Kategorisinde; Birinci Kocasinan DENEYAP Atölyelesi, ikinci Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk MKAL oldu.

Labirent Çözen (Temel -İleri Seviye) Kategorisinde; Birinci Atatürk MTAL, ikinci Fevziçakmak Lisesi, üçüncü ise Kocasinan Ahmet Erdem MTAL oldu.

Tozkoparan (Temel Seviye) Kategorisinde; Birinci Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu, İkinci Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu, üçüncü ise Cihangir Ortaokulu oldu.

Tasarla Çalıştır Kategorisinde; Birinci Fevziçakmak Anadolu Lisesi, ikinci Arif Molu MTAL, üçüncü ise Sümer Fen Lisesi oldu.

Labirent Çözen (Temel -İleri Seviye) Kategorisinde; Birinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, ikinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, üçüncü ise Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu oldu.

Çizgi İzleyen (İleri) Kategorisinde; Birinci Sümer Fen Lisesi, ikinci yine Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Cihangir Lisesi oldu.

Hackathon Kategorisinde; Birinci Kocasinan Ahmet Erdem MTAL, ikinci Kocasinan DENEYAP Atölyeleri, üçüncü ise Sümer Fen Lisesi oldu.

Mini İHA Kategorisinde; Birinci Kocasinan Ahmet Erdem MTAL, ikinci Tacettin Veli Kız AİHL, üçüncü ise Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu.